Договор о партнерстве, энергетика и торговля. Главное о переговорах Путина и Пезешкиана

Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, который прибыл в Москву с официальным визитом. По итогам встречи лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнерстве. На пресс-конференции они раскрыли детали беседы, подвели итоги сотрудничества и сообщили о совместной дальнейшей работе.

Договор о стратегическом партнерстве

Новое соглашение между Россией и Ираном заменит действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества двух государств, действовавший с 2001 года.

«Это договор о наших приоритетах, о соблюдении этих приоритетов, это договор, который позволяет укреплять наши двусторонние связи в интересах народа Ирана и народов Российской Федерации», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что речь идет как о координации усилий во внешней политике, в частности на Ближнем Востоке и Южном Кавказе, так и о совместной работе в сфере энергетики, торговли, образования и туризма.

Экономическое сотрудничество России и Ирана

Путин подчеркнул, что в ходе переговоров обсудил с президентом Ирана вопросы экономического сотрудничества. Он обратил внимание, что страны стали значимыми партнерами в сфере торговли, финансов и инвестиций.

За 10 месяцев прошлого года товарооборот прибавил 15,5%. Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают на сопряжении национальных платежных систем. Владимир Путин президент России

Глава государства отметил, что по итогам прошлого года объем транзакций в рублях и риалах занял 95% всех внешнеторговых операций.

«Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел», — добавил Путин.

Он пояснил, что новые договоренности приведут к полноформатному соглашению о свободной торговле Ирана и стран Евразийского экономического союза.

Сфера энергетики

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает проект по строительству новых энергоблоков иранской атомной электростанции «Бушер», объявил Владимир Путин.

Фото: РИА «Новости»

«Его осуществление, безусловно, внесет весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой электроэнергией», — подчеркнул глава государства.

Также президент России объявил, что продолжается работа по строительству газопровода, который протянется в Иран.

«Если говорить об объемах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до двух миллиардов кубических метров. А в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубических метров газа в год», — добавил Путин. Президент подчеркнул, что также в ходе переговоров поднимался вопрос о сотрудничестве в сфере нефти.

Фото: РИА «Новости»

Отвечая на вопрос о транспортном коридоре «Север — Юг», он сказал, что сейчас решаются вопросы строительства железнодорожной ветки Решт — Астара. «Это дополнительные возможности для продвижения наших товаров — и иранских, и российских — на мировом рынке. В этом заинтересованы не только мы, но и те страны, которые с нами активно развивают торгово-экономические связи», — сказал Путин.

Сотрудничество России и Ирана во внешней политике

Путин заявил, что в ходе переговоров с Пезешкианом затронул ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Глава государства пояснил, что обсудил с иранским коллегой прекращение боевых действиях в секторе Газа, а также взаимодействие Ирана и России в странах Закавказья.

«Мы на протяжении длительного времени координируем свои усилия на международной арене. Это касается самых острых вопросов, которые находятся в повестке дня международного сообщества — это Ближний Восток, это регион, я сейчас об этом тоже говорил, регион Южного Кавказа. Это всё затрагивает напрямую наши интересы», — добавил Путин.

Россия и Иран, указал президент, стоят на принципах верховенства международного права, суверенитета государств и невмешательства в дела других стран, сотрудничая в противостоянии нелегитимным санкциям. Также главы государств договорились об открытии в России тегеранского центра культуры и проведении в Иране дней культуры России.