Путин вручит в Кремле высшие госнаграды

Президент России Владимир Путин 30 мая вручит высшие государственные награды за заслуги в разных областях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Церемония пройдет в Екатерининском зале. Глава государства наградит орденами, медалями и почетными званиями военных, летчиков-космонавтов, общественников и госдеятелей, артистов, многодетных матерей, медиков, журналистов. Всего — более 30 человек.

В этот же день Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с многодетными семьями из разных регионов страны.

«На связь с президентом выйдут семьи, в которых родители награждены орденом „Родительская слава“ или мамы удостоены звания „Мать-героиня“», — передали в пресс-службе.

Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Решение связано с расширением государственной политики в сфере сохранения традиционных ценностей государства. Кроме того, как отмечал лидер, наша страна — огромная семья, способная преодолеть любые трудности.

Президент также подчеркивал, что одним из главных приоритетов России является обеспечение достойного уровня и качества жизни семей. Важно поддерживать материнство и детство, улучшать демографическую ситуацию в стране.