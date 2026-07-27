Путин поблагодарил депутатов за работу на благо России

Депутаты Госдумы восьмого созыва провели серьезную работу в крайне сложных условиях для России. С таким заявлением на встрече с парламентариями выступил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что принятые нижней палатой решения укрепили государственный суверенитет и стали дополнительной защитой национальных интересов России.

«Последние пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без преувеличения, решающий этап в истории Отечества, когда на кону — судьба, будущее нашего народа», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что из почти трех тысяч законодательных актов, которые рассмотрели депутаты, две трети получили поддержку всех фракций. Он отметил, что это стало доказательством сплоченности разных политических сил.

«Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу, прежде всего по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества», — обратился Путин к парламентариям.

В ходе выступления президент России заявил, что главными статьями бюджета на следующие три года станут расходы на оборону, решение социальных задач и поддержку экономики.