Путин вручил губернатору Белгородской области Гладкову орден Мужества | 360°

Власть 02 мая 2024, 18:59 Путин вручил губернатору Белгородской области Гладкову орден Мужества Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Президент Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом сообщил сайт официального опубликования правовых актов.

Согласно опубликованному документу, глава государства вручил губернатору награду за профессиональную работу и отвагу.

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«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича», — отметили в тексте указа.

Ранее российский лидер присвоил звания Героев Труда и почетные знаки «За успехи в труде» работникам отечественных производств. Он также наградил коллективы омского завода транспортного машиностроения, Русполимета», предприятия «Старт» имени Проценко, Центрального НИИ черной металлургии и Северного машиностроительного предприятия.