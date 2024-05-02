Путин вручил губернатору Белгородской области Гладкову орден Мужества | 360°

02 мая 2024, 18:59
Путин вручил губернатору Белгородской области Гладкову орден Мужества
Президент Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Об этом сообщил сайт официального опубликования правовых актов.
Согласно опубликованному документу, глава государства вручил губернатору награду за профессиональную работу и отвагу.
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«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Гладкова Вячеслава Владимировича», — отметили в тексте указа.
Ранее российский лидер присвоил звания Героев Труда и почетные знаки «За успехи в труде» работникам отечественных производств. Он также наградил коллективы омского завода транспортного машиностроения, Русполимета», предприятия «Старт» имени Проценко, Центрального НИИ черной металлургии и Северного машиностроительного предприятия.
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Владимир Путин
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