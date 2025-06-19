Путин впервые рассказал о своей внучке

Президент России Владимир Путин впервые упомянул о своей внучке, Он уточнил, что девочка свободно говорит по-китайски.

«Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные изучают китайский язык, я упомянул про свою внучку, которая с воспитательницей из Пекина свободно говорит на китайском языке», — отметил глава государства на встрече с представителями международных информагентств.

Он уточнил, что его дочка еще в начале 2000-х годов начала инициативно изучать китайский язык. Путин обратил внимание, что ей просто так хотелось. Она взяла преподавателя и осваивала китайский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впервые представил общественности свою внучку Алису.