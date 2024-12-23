Песков впервые вышел в свет с внучкой Алисой

Песков привел девочку на ледовое шоу «Щелкунчик» своей жены Татьяны Навки, которое проходит в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве.

Рядом с пресс-секретарем Владимира Путина шла певица Ани Лорак, которую он сначала познакомил со своей дочкой Елизаветой, а затем с Алисой.

Официальный представитель Кремля в августе этого года рассказал, что уже стал дедушкой. Он признался, что его внучка уже взрослая и ходит в школу, а также отметил, что ему очень интересно с ней общаться и узнавать, каково ее мировоззрение, хотя они беседуют редко.

Песков тогда не стал уточнять, сколько лет девочке, и добавил, что еще ждет новых внуков.