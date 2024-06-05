Путин впервые посетил «Лахта-Центр» в Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта-Центр» в ходе визита в Санкт-Петербург. Его сопровождал глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщила пресс-служба Кремля.

Он провел экскурсию Путину по деловому комплексу и рассказал о строительстве центра. В бизнес-центре президент проведет встречу с главными редакторами международных информационных агентств.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на ней будут присутствовать журналисты из недружественных стран, которых пригласили, чтобы они смогли «понять Путина и Россию». По его словам, ожидается «очень интересная беседа».

Также президент России 6 июня проведет переговоры с лидерами других стран и крупных международных организаций. Его выступление на ПМЭФ состоится 7 июня.