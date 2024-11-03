Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

Президент Владимир Путин 4 ноября, в День народного единства, возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В церемонии примут участие представители религиозных конфессий, общественных и молодежных организаций», — уточнили в пресс-службе.

День народного единства — это государственный праздник в России, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Он служит напоминанием о могуществе единства и солидарности, о преданности ценностям и идеалам, которые неизменно помогали нашей стране преодолевать трудности и строить великое будущее.

В День народного единства по всей России проходят торжественные мероприятия и акции, причем самые разные. Ранее в Воскресенске в честь праздника провели кулинарный мастер-класс, на котором приготовили домашнее песочное печенье.