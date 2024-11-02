Кулинарный мастер-класс ко Дню народного единства провели в Воскресенске

В рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» и ко Дню народного единства в Воскресенском колледже организовали кулинарный мастер-класс. Его провела студентка третьего кура Анастасия Чернятьева.

При поддержке Общественной приемной «Единой России» партийцы организовали кулинарный мастер-класс. Гости мероприятия под руководством студентки третьего курса колледжа по направлению «Поварское и кондитерское дело» Анастасии Чернятьевой приготовили домашнее песочное печенье.

«В преддверии Дня народного единства мы решили приготовить сегодня блюдо, которое точно объединяет все народы между собой. Мягкое и ароматное печенье, особенно сделанное своими руками», — отметила руководитель партийного проекта «Женское движение Единой России» Анна Кольцова.

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