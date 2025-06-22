Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Торжественная церемония прошла в Александровском саду. В ней участвовали ветераны боевых действий, солдаты и выпускники военных вузов. К Вечному огню также возложил цветы глава Минобороны России Андрей Белоусов.

«Участники почтили память защитников Отечества минутой молчания», — сообщили в пресс-службе Кремля.

После этого перед общенациональным мемориалом воинской славы прошел торжественный марш роты почетного караула и оркестра.

Глава государства также почтил память павших воинов, возложив цветы к мемориалам городов-героев и памятному знаку в честь городов, которые были удостоены почетного звания «Город воинской славы».

Ранее минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны прошла по всей России. В 12:15 прекратилось вещание на телевидении, радио и кабельных каналах.