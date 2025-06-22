Минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны пройдет по всей России

Сегодня, 22 июня 2025 года, в 12:15 по всей стране пройдет минута молчания, посвященная памяти жертв Великой Отечественной войны. Во время акции прекратится вещание на телевидении, радио и кабельных каналах. В этот момент, как правило, закрываются кассы в торговых центрах, останавливается транспорт, а на предприятиях, где это возможно, приостанавливается работа.

День памяти и скорби учредил президент Борис Ельцин 8 июня 1996 года. В самый длинный день в году в России приспускают государственные флаги. Люди вспоминают погибших на фронтах, без вести пропавших, тяжелораненых и тех, кто трудился в тылу.

В этот день, 22 июня 1941 года, в 04:00 началась Великая Отечественная война. Нацистская Германия вторглась в Советский Союз. Одна из самых трагических дат XX века ознаменовала новый этап Второй мировой войны.

Минута молчания объявлена в 12:15 по московскому времени. Именно в это время в 1941 году прозвучало знаменитое обращение Вячеслава Молотова.

Ранее акция «Свеча памяти», приуроченная к Дню памяти и скорби и 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Музея Победы в Москве. Ветераны Великой Отечественной войны зажгли факел от Огня Памяти и Славы и передали пламя участникам церемонии.