Песков раскрыл планы Путина на время полета до Анкориджа

Песков: во время полета в Анкоридж президент Путин составит тезисы переговоров

Полет самолета президента России Владимира Путина из Мурманска до Анкориджа займет четыре часа. За это время глава государства изучит материалы и тезисы для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что, несмотря на то, что основной темой встречи глав двух государств станет вопрос урегулирования украинского кризиса, есть еще много тем для обсуждения.

«Это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможный проект экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского урегулирования это и тезисы по региональной и международной проблематике», — перечислил Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что для этого Путину предоставят огромное количество материалов, как это обычно бывает.

«Президент их всегда очень внимательно читает и изучает», — подытожил он.

Официальный представитель Кремля отмечал, что Трамп встретит Путина прямо у самолета. Песков сказал, что об этом стороны договорились заранее.

Время полета рассчитали таким образом, что самолет сядет в аэропорту Анкориджа ровно в 11:00 по местному времени.