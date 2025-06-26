Путин поставил точку в ирано-израильском конфликте

Путин: конфликт Израиля и Ирана можно считать завершенным

Российский лидер Владимир Путин предложил считать «ушедшим в прошлое» конфликт между Ираном и Израилем. Об этом он заявил на пленарном заседании Евразийского экономического форума, которое транслировал сайт Кремля .

«Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать, в прошлом», — указал Путин.

Как объяснил президент, спад напряженности в ближневосточном регионе дает больше возможностей Евразийскому экономическому союзу.

Теперь эта организация, пояснил российский лидер, спокойно может развивать сотрудничество и с Ираном, и с другими государствами в регионе.

Конфликт Ирана с Израилем вспыхнул с новой силой в начале июня 2025 года. В ночь на 22-е июня США также атаковали иранские ядерные объекты.

Затем глава Белого дома Дональд Трамп заявил о завершении военного противостояния. Уже 26 июня аятолла Али Хаменеи объявил иранцам, что победил Тегеран.