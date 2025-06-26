Верховный лидер Ирана поздравил граждан с победой над Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о победе Тегерана в 12-дневном вооруженном противостоянии с Израилем. Заявление об этом опубликовал в соцсети Х .

«Я поздравляю [иранский народ] с победой над израильским режимом», — сказал он.

Конфликт обострился в ночь на 13 июня. Израиль нанес серию ударов по ядерным объектам, военным базам и ученым-ядерщикам Ирана, обвинив Тегеран в реализации тайной военной ядерной программы. Иранская сторона отвергла эти обвинения и ответила на действия израильских военных.

Потом, 22 июня США нанесли удар по иранским ядерным объектам, на что Тегеран ответил ракетным ударом по американской базе Эль-Удейд в Катаре 23 июня, заявив при этом об отсутствии намерений дальнейшей эскалации.

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении отметил, что считает иранский удар по американской базе способом «выпустить пар» и выразил надежду на возможность мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Он также сообщил, что Израиль и Иран достигли договоренности о перемирии, которое должно официально вступить в силу в течение 24 часов, положив конец 12-дневному военному противостоянию.

Ранее The New York Times сообщил, что утечка предварительного доклада США по Ирану сорвала триумф Трампа на саммите НАТО.