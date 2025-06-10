Путин внес протокол о взаимодействие стран-участниц ОДКБ в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о статусе формирований сил ОДКБ. Документ есть в электронной базе нижней палаты парламента.
В проекте федерального закона напомнили, что этот документ подписали в Астане 28 ноября 2024 года.
Протокол направлен на совершенствование правовой базы для обеспечения коллективной безопасности на территориях сторон.
В конце мая в Бишкеке под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина состоялось собрание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ. Участники заседания обсудили способы противодействия внешним угрозам и защиту исторической памяти.
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