В Бишкеке под руководством председателя Госдумы России Вячеслава Володина состоялось собрание Совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). На мероприятии обсуждались ключевые аспекты гармонизации законодательства в сфере противодействия угрозам коллективной безопасности, включая защиту исторической памяти, сообщили « Государственные новости ».

Республика играет значительную роль в структуре ОДКБ, размещая на своей территории российскую военную базу «Кант» — ключевой объект единой системы ПВО организации. В первой половине октября в Киргизии пройдут учения ОДКБ «Рубеж-2025», в которых примут участие подразделения КСОР Центральноазиатского региона.

Республика выступает за усиление и эффективность ОДКБ, ее интеграцию в евразийскую архитектуру безопасности. За время своего существования ПА ОДКБ приняла 97 модельных законов для сближения законодательств стран-участниц, став важным координирующим звеном в формировании системы коллективной безопасности.