Путин включил Жогу в состав Совбеза

Путин включил полпреда президента в УРФО Жогу в состав Совбеза России

Президент России Владимир Путина включил в состав Совета безопасности полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу. Указ главы государства разместили на сайте официального публикования правовых актов.

«Внести изменение в состав Совета безопасности Российской Федерации, включить в него в качестве члена Совбеза Артема Владимировича Жогу, полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе», — указали в тексте документа.

Указ Путина вступил в силу со дня его подписания.

В начале октября президент назначил председателя Народного совета ДНР Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Жога на встрече с Путиным подчеркивал, что является солдатом и готов всецело служить Родине там, где это потребуется.

В феврале Жогу внесли в санкционные списки 13-го пакета ограничений Европейского союза.