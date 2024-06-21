Путин включил НАТО в число участников обсуждения Евразийской системы безопасности

Россия готова обсудить создание Евразийской системы безопасности с различными международными объединениями, включая НАТО. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Глава государства подчеркнул, что вопрос равной и неделимой безопасности Евразии важен для всех сторон, включая страны Евросоюза и государства НАТО. Но здесь важна их готовность к ведению диалога.

«Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов — как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕАЭС, БРИКС, так и с другими международными объединениями — европейскими и натовскими государствами в том числе», — заявил Путин.