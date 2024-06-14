Путин призвал к обсуждению гарантий коллективной безопасности в Евразии

Настало время для обсуждения гарантий коллективной безопасности в Евразии. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.
«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — подчеркнул глава государства.
По его мнению, страны и региональные структуры Евразии должны самостоятельно определиться с областями сотрудничества в совместной безопасности и выстроить системы механизмов и договоренностей, которые будут реально «служить достижению общих целей стабильности и развития».