Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совбеза РФ

Российский лидер Владимир Путин включил главу Минобороны РФ Андрея Белоусова в список постоянных членов Совета Безопасности страны. Это следует из указа, опубликованного на официальном правовом сайте.
«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета безопасности Российской Федерации Белоусова [Андрея Рэмовича] — министра обороны Российской Федерации», — написали в документе.
В указе также уточнили должности двух других постоянных членов Совбеза. Занимавшего ранее пост секретаря СБ Николая Патрушева назначили помощником главы государства, а бывшего министра обороны Сергея Шойгу — секретарем Совета безопасности.
Ранее Шойгу и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович встретились в Алма-Ате. Они обсудили сотрудничество и российско-белорусский договор о гарантиях безопасности.