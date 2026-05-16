Визит Путина в Китай сразу после Трампа показал приоритеты КНР

Визит президента России Владимира Путина в Китай, который состоится почти сразу после поездки туда американского лидера Дональда Трампа, наглядно продемонстрировал внешнеполитические приоритеты Пекина. Такое мнение выразила испанская газета El Mundo .

Как сообщило издание, встреча Трампа с председателем республики Си Цзиньпином была направлена на стабилизацию отношений, критически важных для экономик двух стран. А вот приезд российского президента говорит о другом.

«Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», — отметили в статье.

Авторы подчеркнули, что пока Запад вводит против России новые санкции, Китай наращивает закупки нефти и газа, увеличивает товарооборот и предлагает Москве финансовые и технологические возможности для сотрудничества.

Путин прибудет в КНР 19–20 мая. Лидеры обсудят двусторонние отношения и глобальную повестку.