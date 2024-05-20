Путин провел экстренную встречу с послом Ирана | 360°

Власть 20 мая 2024, 03:36 Путин провел экстренную встречу с послом Ирана IRNA: президент Путина провел экстренную встречу с послом Ирана в России 19 мая

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Российский лидер Владимир Путин в воскресенье встретился с послом Ирана Каземом Джалали. Стороны обсудили ситуацию вокруг пропавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

«Президент России Владимир Путин, несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным днем, провел встречу с послом Ирана в Москве», — сказано в материале.

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Во встрече принимали участие главы Минобороны и МЧС Андрей Белоусов и Александр Куренков, а также секретарь Совбеза Сергей Шойгу и глава генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Путин заявил, что обеспокоен ситуацией с крушением президентского вертолета и выразил готовность оказать необходимую помощь в поиске.

Спасателям удалось сократить зону поиска вертолета, на борту которого в момент аварии находился президент Ирана. Радиус поисковой операции сократился до двух километров.