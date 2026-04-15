Песков: Путин в среду проведет совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин 15 апреля проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Сегодня он проведет совещание по экономическим вопросам в Кремле, в середине дня. Будет открытое выступление президента», — отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков уточнил, что в мероприятии примут участие глава правительства Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, глава Минфина Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.

«Президент регулярно собирает руководство правительства и администрации, чтобы обсуждать состояние и перспективы развития экономики страны», — заключил он.

В марте Путин поручил принять меры для возвращения экономики России к росту.