Путин поручил принять меры для возвращения экономики России к росту

Российскую экономику необходимо вернуть на траекторию устойчивого роста, обеспечив замедление инфляции и сохранение стабильности на рынке труда. С таким заявлением на совещании по экономическим вопросам с членами правительства выступил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что первые в этом году статистические данные по основным макропоказателям экономики показали отрицательную динамику.

Глава государства отметил, что эксперты связали эти показатели с тем, что в январе рабочих дней оказалось меньше, чем раньше.

«Вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы с вами говорили раньше. Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции <…> и сохранением стабильности на рынке труда», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что этого результата добиться непросто, но стремиться к нему необходимо через балансировку всей макроэкономической конструкции, в которой необходимо учитывать рост денежной массы, динамику кредитования и состояние бюджетной системы.

«Также необходимо улучшать структуру занятости <…>, добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется большая добавленная стоимость», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что правительство страны увеличит бюджетное финансирование отраслей, обеспечивающих устойчивый экономический рост в долгосрочном периоде. С таким заявлением в минувшую среду, 18 марта, выступил министр экономического развития Максим Решетников.

Он подчеркнул, что это стало возможным после перехода Центробанка к циклу снижения ключевой ставки.