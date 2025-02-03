Глава Минпросвещения принес на встречу с Путиным новые учебники по истории

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Кравцовым, который занимает пост министра просвещения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Министр просвещения доложил о создании Всероссийского родительского комитета и агроклассов в 1680 школах 74 регионов, строительстве 1680 новых детских садов и школ в рамках нацпроекта «Образование», ремонте 4,5 тысячи школ по программе модернизации образования, планах построить 100 детских садов и отремонтировать 2300 садов до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Семья».

Кравцов сообщил, что уже подготовлены единые учебники истории для 5–9 классов, а также впервые — единые государственные учебники для колледжей. В планах — строительство 12 флагманских школ естественно-научного направления.

Кравцов подчеркнул, что в России наблюдается улучшение образовательного процесса. По его словам, это подтверждается результатами ЕГЭ: в этом году 8500 выпускников получили наивысший балл, что на 1000 больше, чем в 2020 году.

Ранее Путин назначил нового заместителя директора Росгвардии. Им стал генерал-лейтенант полиции Василий Сонин. Мужчина более 20 лет посвятил службе в органах внутренних дел. Его карьера началась в качестве оперуполномоченного в отделении по борьбе с имущественными преступлениями. За годы службы он был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка» и наградного оружия.



