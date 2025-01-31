Путин назначил нового заместителя директора Росгвардии

Генерал-лейтенанта полиции Василия Сонина назначили на место заместителя директора Федеральной службы войск Национальной гвардии России. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Указ о назначении Сонина на должность 31 января 2025 года подписал президент России Владимир Путин. До этого генерал-лейтенант полиции руководил главным управлением Росгвардии по Москве.

Василий Сонин больше 20 лет служил во внутренних органах, его путь начинался с позиции оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями. За службу он получил медаль «За отличие в охране общественного порядка», а также наградное оружие.

В конце 2024 года Путин подписал указ о присвоении главе управления Росгвардии Подмосковья Петру Зорову звания генерал-майора полиции. Ранее Зоров работал заместителем начальника главного управления МВД России по Московской области.