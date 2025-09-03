Путин в Китае помог мальчику, болеющему раком

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай помог организовать возвращение на родину мальчика с онкологическим заболеванием. Об этом KP.RU сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Много россиян приезжает на лечение в Китай. Незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией», — поделился представитель Кремля.

Лечение не дало результата, и врачи рекомендовали срочно перевезти пациента в Россию. В связи с ухудшением состояния требовалось специализированное медсопровождение.

По поручению президента министр здравоохранения Михаил Мурашко направил в Китай врачей, которые стабилизировали состояние мальчика. Для возвращения семьи на родину был предоставлен спецборт президентского авиаотряда «Россия».

Путин прибыл в Китай 31 августа с четырехдневным визитом. Он уже принял участие в саммите ШОС, затем отправился в Пекин. Сегодня 3 сентября, российский президент стал почетным гостем военного парада, приуроченного к 80-летию окончания Второй мировой войны.