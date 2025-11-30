Путин в Киргизии пошутил про походы мужчин налево

Путин пошутил об устройстве юрты во время визита в Киргизию

Президент России Владимир Путин во время визита в Киргизию пошутил о традиционном устройстве киргизской юрты, осматривая экспозицию в рамках культурной программы саммита ОДКБ. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

Лидерам стран рассказали, что в юрте правая сторона предназначена для мужчин, а левая — для женщин, где обычно хранят посуду и хозяйственные принадлежности. Услышав это, Путин заметил с улыбкой, что выражение «иди налево» в таком контексте не несло никакого негативного смысла.

«Когда мужчине говорили „иди налево“, здесь ничего плохого не было», — отметил глава государства.

Визит президента России в Бишкек проходил 25-27 ноября. Помимо переговоров с киргизским лидером Садыром Жапаровым и участия в саммите ОДКБ, Путин также попробовал поиграть на национальном инструменте — комузе.