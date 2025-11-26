Путин сыграл на комузе в Бишкеке
Президент России Владимир Путин сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства взял несколько аккордов.
Комуз — трехструнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность лютни. Держат его во время игры обычно на манер гитары, некоторые виртуозы умеют даже жонглировать им при выступлении.
Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом накануне. Он провел переговоры с коллегой Садыром Жапаровым, по итогам которых они подписали совместное заявление о развитии союзнических и стратегических отношений.
Кроме того, в Бишкеке 27 ноября состоится саммит ОДКБ, на который уже прибыли президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев.