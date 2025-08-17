Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

Президент России Владимир Путин в ходе выступления по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске отложил несколько листов заготовленной речи в сторону. Об этом сообщил журналист «Россия 1» Павел Зарубин в видео для программы «Москва. Кремль. Путин».
На кадрах можно заметить, как глава государства изменил свою речь прямо по ходу выступления, отложив четыре листа в сторону.
Это было сделано после слов Путина о том, что Россия рассчитывает, что на Украине и европейских столицах не будут предпринимать попыток сорвать намечающийся прогресс за счет закулисных интриг или провокаций.