Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции по итогам саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин в ходе выступления по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске отложил несколько листов заготовленной речи в сторону. Об этом сообщил журналист «Россия 1» Павел Зарубин в видео для программы «Москва. Кремль. Путин» .

На кадрах можно заметить, как глава государства изменил свою речь прямо по ходу выступления, отложив четыре листа в сторону.

Это было сделано после слов Путина о том, что Россия рассчитывает, что на Украине и европейских столицах не будут предпринимать попыток сорвать намечающийся прогресс за счет закулисных интриг или провокаций.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Переговоры президентов в узком составе «три на три» продолжались два часа 45 минут.

Ранее Трамп обвинил американские СМИ в искажении итогов встречи с Путиным.