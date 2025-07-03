Путин узнал цену «счастья»

Президент Владимир Путин лично ознакомился с продукцией компании «Дикая Сибирь» на выставке в Национальном центре «Россия». Он предложил обменивать сибирские лакомства на картофель из Белоруссии.

Глава компании Александр Деев рассказал Путину, что в последние два месяца 5% заказов «Дикой Сибири» поступает от белорусских потребителей.

«Будем менять на картошку», — со смехом предложил президент.

В ходе презентации своей продукции Деев сообщил, что при употреблении сахарного сиропа человек испытывает чувство, близкое к счастью. Этому способствует синтез серотонина.

«И сколько стоит счастье?» — спросил в ответ Путин.

Стоимость одной баночки оценили в 204 рубля. Деев подарил лакомство президенту. Путин принял презент и назвал многодетного отца «очень счастливым человеком».

Ранее глава государства заявил, что традиционная большая семья должна стать новым модным трендом в развитии России.