Путин призвал сделать семью модным трендом в развитии России

Новым модным трендом в развитии России должна стать традиционная большая семья. Об этом во время выступления на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» заявил президент Владимир Путин .

«Только вы с вашей креативной жилкой сможете сделать хорошую большую традиционную семью модным трендом развития России. Очень хочу вас об этом попросить», — обратился он к участникам форума.

Форум АСИ проводится по поручению президента с 2020 года. Целью этого мероприятия является выбор самых сильных идей, которые будут реализовываться для развития России в пяти отраслях — социальной, предпринимательской, кадровой, технологической, экологической и климатической.

Ранее в правительстве объявили, что с 1 января 2026 года в России введут ряд новых льгот и выплат для матерей-героинь.