Путин уволил пятерых высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении пяти высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник, осведомленный по вопросу кадровых решений в ведомстве.

Глава государства отправил в отставку начальника управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Генпрокуратуры Сергея Иванова, старшего помощника генпрокурора по особым поручения Дениса Груниса, начальника информационно-аналитического управления ведомства Дениса Кунева.

Также Путин подписан указ об увольнении главы управления службы проверок и профилактики коррупции Генпрокуратуры Сергея Орлова и начальника отдела физической защиты ведомства Николая Козырева.

Это первые отставки в Генпрокуратуре после Александра Гуцана на пост нового генпрокурора.