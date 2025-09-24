Путин назначил Гуцана генеральным прокурором

Гуцан родился в 1960 году в Ленинградской области. Окончил Ленинградский государственный университет имени Жданова (ныне СПбГУ) и с 1987 года работал в органах прокуратуры, пройдя путь от прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел до заместителя главы надзорного ведомства.

С 2018 года занимал должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Предшественник Гуцана на посту генпрокурора — Игорь Краснов — постановлением Совета Федерации возглавил Верховный суд, заняв вакантную с июля должность.