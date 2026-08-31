Путин увеличил численность центрального аппарата ФСО до 812 человек

Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) до 812 человек. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, новая численность установлена с 1 июля 2026 года. Ранее в центральном аппарате ФСО могли работать до 785 человек. Таким образом, штат увеличился на 27 сотрудников.

Указ подписан Путиным 31 августа и вступил в силу в тот же день. Причины увеличения численности центрального аппарата службы в документе не приводятся.

Штат ФСО расширяется несколько лет подряд. В конце 2022 года предельную численность увеличили с 725 до 760 человек, с января 2024-го — до 775, а с начала 2025 года — до 785 человек. До этого показатель не менялся с 2010 года.

ФСО — одна из российских спецслужб, деятельностью которой руководит непосредственно президент. Служба отвечает за безопасность первых лиц государства, в том числе президента, председателя правительства, руководителей обеих палат парламента, председателей высших судов и генерального прокурора.

В июле 2026 года Путин также увеличил штатную численность Вооруженных сил России до 2,426 миллиона человек, из которых 1,535 миллиона — военнослужащие. Число военнослужащих тогда выросло на 25 тысяч человек.