Путин утвердил закон о прекращении соглашения о беженцах от 1993 года

Российский лидер Владимир Путин утвердил закон о ратификации протокола, прекращающего действие утратившего актуальность соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте объяснили, что соглашение потеряло актуальность и на практике больше его не используют.

Также в документе отметили, что общие нормы соглашения, в которых даются трактовки терминов «беженец» и «вынужденный переселенец», совпадают с определениями в российском законодательстве, где закреплены экономические, социальные и юридические гарантии защиты прав и законных интересов данных категорий граждан в стране.

