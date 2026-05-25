Путин утвердил повышение лимита сверхурочной работы до 240 часов

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий максимальный объем сверхурочной работы до 240 часов в год. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов .

Лимит переработок может быть повышен с нынешних 120 до 240 часов, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Повышенный лимит не будет распространяться на сотрудников с наиболее вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4, а также на часть работников государственных и муниципальных учреждений.

Для пенсионеров и работников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 переработки свыше 120 часов будут возможны только с их письменного согласия. Первые 120 часов сверхурочной работы должны оплачиваться минимум в полуторном размере, а начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Ранее документ приняла Государственная дума во втором и третьем чтениях 14 мая.