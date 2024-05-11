Путин утвердил структуру нового правительства | 360°

Власть 11 мая 2024, 15:17 Путин утвердил структуру нового правительства РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Документ опубликовали на сайте Кремля.

Судя по тексту указа, у главы правительства будет 10 заместителей, в том числе один первый. Документ вступает в силу в день публикования.

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«Установить, что премьер-министр имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя», — отметили в указе.

Теперь председатель правительства Михаил Мишустин должен внести кандидатуры на пост своих заместителей для утверждения Государственной думой. Главе кабмина предстоит предоставить кандидатуры федеральных министров, кроме руководителей МИД и силовых ведомств. Эти позиции в ходе консультации с сенаторами утвердит президент России Владимир Путин.

Глава государства в пятницу, 10 мая, подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра. Впервые он возглавил правительство в январе 2020 года.

Ранее Путин заявил, что до формирования нового состава правительства сбоев в работе быть не должно.