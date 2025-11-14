Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения

Фото: Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта / Медиасток.рф

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой стратегии безопасности дорожного движения. Документ рассчитан на период до 2030 года с перспективой дальнейшего развития до 2036-го.

«Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.

Президент поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии, направленной на улучшение безопасности дорожного движения.

Указ вступил в силу с момента его подписания президентом.

