Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
Президент России Владимир Путин подписал указ о новой стратегии безопасности дорожного движения. Документ рассчитан на период до 2030 года с перспективой дальнейшего развития до 2036-го.
«Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», — говорится в документе.
Президент поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии, направленной на улучшение безопасности дорожного движения.
Указ вступил в силу с момента его подписания президентом.
Ранее Путин подписал закон о защите граждан от несанкционированных списаний за онлайн-подписки. Новые правила запрещают списывать деньги с банковской карты после ее удаления из личного кабинета. Поставщики услуг должны обеспечить возможность отказаться от использования отвязанных реквизитов. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.