Путин подписал закон о запрете списаний за подписки с отвязанных карт

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите граждан от несанкционированных списаний за онлайн-подписки. Документ разместили на официальном сайте правовой информации.

Новые правила запрещают списывать платежи с банковской карты после ее удаления из личного кабинета. Поставщики услуг обязаны обеспечить техническую возможность отказа от использования отвязанных реквизитов.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Документ направлен на защиту прав потребителей в цифровой среде.

Нормативы устанавливают четкий порядок прекращения регулярных автоматических платежей. Это исключит ситуации со списанием средств после формального расторжения договора.

Регулирование затронет все виды онлайн-подписок и регулярных платежей. Потребители получат больше контроля над своими финансами.

Также Путин подписал указ, утверждающий концепцию государственной миграционной политики на 2026–2030 годы. Согласно концепции, приток иностранных граждан, приезжающих на работу в Россию, сохранится до конца десятилетия.