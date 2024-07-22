Путин утвердил список поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин утвердил список поручений правительству по вопросам развития детско-юношеского спорта. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Среди утвержденных мер — создание некоммерческой организации для поддержки детско-юношеского и массового спорта, а также развитие государственной информационной системы «„Единая цифровая платформа „Физическая культура и спорт“».

Также кабмину поручили скорректировать федеральные стандарты спортивной подготовки и направить целевые отчисления от азартных игр на повышение доступности детско-юношеского спорта.

В июне сборная России возглавила медальный зачет после четвертого дня соревнований в рамках Игр БРИКС. Турнир состоялся в Казани.

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