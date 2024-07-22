Путин утвердил список поручений по вопросам развития детско-юношеского спорта

Президент Владимир Путин утвердил список поручений правительству по вопросам развития детско-юношеского спорта. Об этом сообщили на сайте Кремля.
Среди утвержденных мер — создание некоммерческой организации для поддержки детско-юношеского и массового спорта, а также развитие государственной информационной системы «„Единая цифровая платформа „Физическая культура и спорт“».
Также кабмину поручили скорректировать федеральные стандарты спортивной подготовки и направить целевые отчисления от азартных игр на повышение доступности детско-юношеского спорта.