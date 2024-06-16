Российская сборная со 111 золотыми медалями возглавила общий зачет Игр БРИКС

Сборная России возглавила общий медальный зачет после четвертого дня соревнований в рамках Игр БРИКС в Казани. На счету спортсменов 111 золотых наград.

Также россияне завоевали 80 серебряных и 48 бронзовых медалей. Второе место заняли атлеты из Белоруссии, на третьей строчке оказалась китайская сборная.

Игры БРИКС проходят с 12 по 24 июня. В состязаниях участвуют порядка пяти тысяч спортсменов из более чем 90 стран. Они разыграют 387 комплектов наград.

Президент России Владимир Путин во время открытия соревнований выразил уверенность, что привлекательность Игр будет расти. Глава государства назвал турнир свободным от политического давления. Этот масштабный спортивный праздник продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, подчеркнул российский лидер.