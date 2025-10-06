Путин утвердил состав делегации на саммит АТЭС в Южной Корее

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об отправке российской делегации для участия в работе саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Направить в город Кенджу (Республика Корея) делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства РФ Оверчуком Алексеем Логвиновичем для участия в работе саммита форума „Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество“», — отметили в указе.

Саммит пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу. Власти Южной Кореи официально приглашали российского главу. Белый дом подтвердил возможность визита президента США Дональда Трампа на АТЭС.

В западных СМИ появилась информация, что Трамп планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита.