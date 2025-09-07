Трамп решил встретиться с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее

Американский президент Дональд Трамп планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее в конце октября. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Саммит пройдет с 31 октября по 1 ноября в городе Кенджу. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен уже направил соответствующее приглашение американскому коллеге.

Организация встречи двух лидеров на текущий момент только обсуждается, но окончательных договоренностей дипломаты пока не достигли.

По данным телеканала, Белый дом подтвердил возможность визита американского президента в Южную Корею. Ожидается, что основными темами переговоров станут вопросы экономического и оборонного сотрудничества между странами.

Кроме того, журналисты отметили, что поездка также может создать возможность для встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну в то время, как лидеры отправились на переговоры после торжественного приема в честь 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны. При этом лидер США заявил, что Россия, Китай и КНДР строят заговор против Штатов.