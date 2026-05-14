Госдума приняла законопроект об увеличенных лимитах сверхурочной работы

Госдума приняла законопроект об увеличении разрешенных годовых сверхурочных с 120 до 240 часов. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

При этом сотрудники предприятий, где условия труда отнесены к вредным, предпенсионеры и пенсионеры могут работать больше 120 часов только по письменному согласию и если им это не запрещено медицинским заключением.

Перерабатывающие сотрудники получат право на один день в году для диспансеризации, при этом им должны сохранить место работы и заработок.

Кроме того, для работодателей расширили список грубых нарушений, за которые можно увольнять после первого же случая. Теперь они смогут сразу же избавляться от сотрудников, попавшихся на хищении.

При этом в январе депутат Светлана Бессараб заявляла, что эта мера временно смягчит дефицит рабочей силы, но не сможет решить проблему в долгосрочной перспективе.