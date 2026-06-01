Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 23 апреля. Документ опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства поручил членам кабмина взять под контроль ключевые вопросы комплексного развития Арктической зоны России и создание модели Трансарктического транспортного коридора.

Также правительству вместе с региональными властями, госкорпорациями и акционерными обществами предстоит обеспечить контроль за реализацией проекта «Мурманский СПГ» и строительством газопровода «Волхов — Мурманск». Объект необходимо ввести в эксплуатацию до 2030 года.

Кроме того, Путин поручил разработать механизм формирования оптовой стоимости газа для потребителей Мурманской области и Карелии, а также тарифы на его транспортировку для «Мурманской СПГ».

Еще президент распорядился гарантировать стабильную работу электросетевой инфраструктуры Мурманской области, выделить средства на постройку пятого и шестого серийных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического сервиса.