Правительство России запретило экспорт авиакеросина до конца ноября

Россия с 1 июня по 30 ноября запретила экспорт авиакеросина. Такое постановление приняло правительство, сообщили на сайте кабмина.

«Цель принятого решения — обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — пояснили в правительстве.

Запрет касается в том числе топлива, приобретенного на бирже. Исключения сделали только для трех категорий: партии, оформленные до вступления постановления в силу, поставки по межправительственным соглашениям и керосин в технологических емкостях воздушных судов.

В России также действует полный запрет на экспорт бензина. Кроме того, непроизводителям запретили вывозить дизельное и судовое топливо.

Ранее вице-премьер Александр Новак анонсировал стабилизацию цен на бензин и дизель на весь 2026 год. По его словам, Минэнерго с компаниями ведет работу по подписанию соответствующих соглашений.