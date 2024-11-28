Путин утвердил перечень KPI для губернаторов

В числе ключевых показателей эффективности: уровень доверия жителей власти, численность населения, рождаемость, уровень бедности и образования, число семей, которым нужно улучшить жилищные условия, количество введенных в эксплуатацию жилых и нежилых объектов, уровень комфорта для жизни.

В 2021 году Владимир Путин в последний раз актуализировал список критериев для оценки результативности работы глав регионов. В перечень вошли 20 пунктов. Среди параметров сохранились уровень доверия к власти и демографические показатели, но появились и новые критерии, в том числе связанные с «цифровой зрелостью».

Ранее стало известно о планах Путина провести в декабре большую итоговую пресс-конференцию, которую он совместит с прямой линией. Глава государства ответит на вопросы россиян, а потом пообщается с журналистами, в том числе зарубежными. Точная дата мероприятия пока неизвестна.