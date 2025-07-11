Путин утвердил основы государственной языковой политики

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной языковой политике, он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемые Основы государственной языковой политики Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступил в силу 11 июля, с момента его подписания.

В документе подчеркивается, что русский язык играет ключевую роль в формировании общероссийской гражданской идентичности и поддержании культурного единства страны. Несмотря на богатство этнокультурного многообразия России, именно русский язык объединяет ее культурно-гуманитарное пространство.

Ранее Путин подписал указ о создании информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина». Платформу планируют завершить к 30 июня 2026 года. Она будет защищать безопасность страны и повышать эффективность миграционной политики. На ресурсе соберут данные об иностранцах, которые приезжают в Россию или уже живут здесь.