Путин утвердил 40 членов Общественной палаты России

Президент Владимир Путин в рамках квоты главы государства утвердил кандидатуры 40 человек в состав Общественной палаты. Указ российского лидера опубликовали на портале правовых актов.

В число членов ОП включили Героя России, председателя совета Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» Вячеслава Бочарова, генерального директора автономной некоммерческой организации «Таврида.Арт» Ксению Артемьеву и других общественников.

Указ вступил в силу с момента его подписания. В последний раз состав ОП менялся в апреле 2023 года.

Ранее Павла Савчука переизбрали на новый пятилетний срок на должность председателя Российского Красного Креста. Решение приняли на 18-м съезде организации. За последние годы в Красном Кресте прошла масштабная трансформация и сформировалась устойчивая модель развития.